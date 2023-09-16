Россия объявила персонами нон грата двух американских дипломатов

Официальная нота была вручена послу США в России Линн Трейси. Об этом говорится в информации Министерства иностранных дел России (МИД).

Сообщается, что 14 сентября главе дипломатической миссии США в Москве Л. Трейси, вызванному в МИД России, был дан суровый демарш, вручивший официальную ноту: «Это дипломатическое заявление. Действия Дж. Силла, первого секретаря посольства США, и Д. Бернштейна, второго секретаря посольства, были связаны с несовместимостью статуса».

Это отметил, что этими лицами является гражданин России Р. Шонов, обвиняемый в тайном сотрудничестве с иностранным государством и занимающийся противоправной деятельностью: «Послу США было сообщено, что Дж. Силлин и Д. Бернштейн должны покинуть территорию России в течение 7 дней. дней”.