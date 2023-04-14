Россия официально объявила около 50 стран «недружественными».

Понятие “недружественные государства” появилось в российском законодательстве в 2018 году. Изначально этот статус был предоставлен только двум странам — США и Чехии (из-за санкций и высылки российских дипломатов). В 2023 году их количество достигло 49.

В 2022 году список «недружественных стран» резко расширился: он пополнился странами ЕС, странами НАТО (кроме Турции) и другими их союзниками.

«Медуза» писала, что президент решает, кого считать «врагом» и какие меры к нему принимать.

Составление списка «врагов» — дело обычно опасное. Это неприемлемо в международной политике. Например, в США есть официальный список «государств-спонсоров терроризма», который составляется Госдепартаментом, и на страны, входящие в него, распространяются строжайшие ограничения. Ограничению подлежат не только официальные лица, но и взаимодействие ее граждан и компаний с американскими гражданами и компаниями. Применяется не к тем, кто «опасн для мирового сообщества».

Список «недружественных стран» для России: Австралия, Албания, Андорра, США, Багамы, Великобритания, Европейский Союз, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.