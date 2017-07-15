Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»

Как пояснили в Минтрансе РФ, это ограничение «является ответной зеркальной мерой».

В министерстве транспорта РФ сообщили, что с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение «Уральским авиалиниям» на эти полеты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее статус регионального аэропорта «Жуковского» спровоцировал несколько международных скандалов. Так, авиавласти Таджикистана и Израиля, относя «Жуковский» к аэропортам Московского авиаузла, долгое время отказывались согласовывать рейсы вторых назначенных перевозчиков от России.

Статус регионального аэропорта, к которым относят Жуковский российские авиавласти, дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов, выполняемых из него (такое правило действует в аэропортах Москвы), сообщает «Интерфакс».

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