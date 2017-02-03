Россия ограничит ввоз говядины из Беларуси

Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области Республики Беларусь.

Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Такая мера вводится из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что республика в 2016 году реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. т украинской говядины. По его словам, есть вероятность, что объем достигает 30 тыс. т.

Поставки украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 февраля было объявлено, что в России на границе с Беларусью создадут погранзону.

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