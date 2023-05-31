Россия отказалась от инициативы в войне

С начала мая Россия реагирует на действия Украины, а не преследует собственные цели. Таково мнение разведки британского министерства обороны в ее ежедневном отчете.

31 мая, по данным разведки российско-украинского военного министерства, в ночь на 20 мая Россия напали на Украину беспилотниками и крылатыми ракетами.дали Однако, по данным британской разведки, она так и не добилась больших успехов в своих возможных задачах — нейтрализации модернизированной ПВО Украины и разгроме украинских сил, готовившихся к контратаке.

В сообщении говорится, что высшее командование России пытается построить создать резервные силы и развернуть их там, где, по их мнению, может быть начата контратака. Однако он был вынужден сдать часть этих сил, чтобы заполнить бреши в линии фронта в районе Бехмута, напоминают авторы доклада.