Россия отказалась от участия в докапитализации Всемирного банка‍

Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

По его словам, Россия не согласна с новыми принципами кредитной политики Всемирного банка, поэтому отказывается от докапитализации Всемирного банка.

Сторчак отметил, что из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость. Высока вероятность, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

«Логика основного акционера (США) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — сказал Сторчак.

Заместитель министра напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а Всемирный банк, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

«Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе», — подчеркнул он.

Также Сторчак отметил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России, сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник