Россия отправила пострадавшим от цунами в Индонезии гуманитарную помощь

Спасатели из России доставят жителям Индонезии более 23 т гуманитарной помощи.

Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью вылетел из Москвы в Индонезию 6 октября. На его борту — передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, которые запросила индонезийская сторона.

Гуманитарная операция осуществляется МЧС России в соответствии с поручением президента и правительства, сообщает пресс-служба МЧС России.

В начале октября на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Жертвами стихии стали более 1 тыс. 600 человек.

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