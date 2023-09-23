Российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 6 процентов ВВП в 2024 году с нынешних 3,9 процента, сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 22 сентября, со ссылкой на копии проектов бюджетных планов. В абсолютном выражении расходы на оборону увеличатся с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб. Агентство напоминает, что в 2021 году, до войны, расходы Кремля на оборону составили 3,6 триллиона рублей. Так, в Telegram-канале Faridaily отмечается, что в 2024 году впервые в истории России сумма, потраченная на армию, превысит расходы по статье “Социальная политика”, куда входят пенсии, пособия и другие социальные выплаты. платежи.

По данным Bloomberg, расходы на секретные статьи бюджета, значительная часть которых связана с войной, увеличатся с 6,5 трлн до 11,1 трлн рублей и составят треть всех расходов бюджета.

Кроме того, правительство России планирует немного увеличить расходы на нацбезопасность, а расходы на образование и здравоохранение на том же уровне — 1,5 и 1,6 трлн соответственно. Планирует сохранить их на рублевом уровне.