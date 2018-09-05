Россия подаст заявку на проведение ЧМ-2022 по волейболу

Об этом 5 сентября сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Мы в процессе подачи заявки, которая включает множество моментов. Соглашение с FIVB [Международной федерацией волейбола] достигнуто, мы будем претендовать на проведение турнира», — сказал он.

Выборы страны—хозяйки чемпионата мира — 2022 пройдут в ноябре на конгрессе FIVB.

Чемпионат мира проводят раз в четыре года. Первенство дважды проходило в СССР (1952, 1962), Россия ни разу не принимала турнир, сообщает ТАСС.

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