Россия погасила советскую задолженность перед Македонией

Россия погасила долг в 60,6 млн долларов по обязательствам СССР перед Македонией.

В Минфине пояснили, что задолженность была урегулирована соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Македония «по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия, от 19 июня 2010 года».

Задолженность была погашена поставками промышленной продукции российского производства и оказанием соответствующих услуг.

Сейчас Россия имеет непогашенный советский долг перед Боснией и Герцеговиной. Предварительные договоренности по урегулированию этого вопроса были достигнуты в 2016 году. Погасить долг планируется единовременным денежным платежом, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

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