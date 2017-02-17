Россия погасит все долги СССР к лету

Россия планирует погасить все долги СССР перед другими странами к лету. Уже составлено соглашение о погашении последнего долга на 125,2 млн долларов.

По данным Минфина, единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали, — пояснил источник в Правительстве РФ. — Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт».

Средства на погашение предусмотрены в бюджете на 2017 год. По данным официальных документов Минфина, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей.

Задолженность перед станами дальнего зарубежья появилась у СССР из-за активности государства на долговом рынке после 1983 года. Перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия в феврале погасила долг в 60,6 млн долларов по обязательствам СССР перед Македонией.

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