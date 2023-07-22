Россия пока не заинтересована в мирных переговорах по Украине – Блинкен

По словам главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, Россия в настоящее время не заинтересована в мирных переговорах по Украине. Об этом он рассказал во время форума по безопасности в Аспене.

Отвечая на вопрос, могут ли сейчас США назначить спецпредставителя для мирных переговоров с Россией по Украине, глава Госдепа сказал: «К сожалению, я не вижу никаких доказательств того, что Россия заинтересована [в мирных переговорах]… Президент Путин считает и продолжает верить, что он переживет Украину и проживет дольше всех сторонников Украины. Очень важно, чтобы мы его от этого отговорили.

По словам Блинкена, единство стран НАТО, достигнутое на саммите альянса в Вильнюсе, и обязательства по обеспечению безопасности Украины помогут Киеву нарастить обороноспособность, чтобы Москва не смогла снова напасть. Если позиция президента Путина изменится, возможно, появится возможность для переговоров. Сейчас мы этого не видим”, — сказал Блинкен.