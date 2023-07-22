Россия покупает десятки миллионов полупроводников через Мальдивы

По данным Nikkei Asia, Мальдивы является поставщиком полупроводников в Россию и заняла второе место после Китая.

Небольшое островное государство в Южной Азии за год с начала войны на Украине стало основным торговым партнером России. За это время через Мальдивы в Россию было доставлено около 400 000 полупроводников на сумму $53,6 млн, пишет издание со ссылкой на данные российской таможни, полученные от индийской исследовательской компании Export Genius.

В результате островное государство стало вторым поставщиком полупроводников в Россию после Китая, после Гонконга, хотя год назад почти не поставляло эту продукцию. Это особенно удивительно, поскольку на Мальдивах вообще нет рынка полупроводников, говорит Акира Минамикава, старший консультант Omdia.