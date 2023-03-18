Россия попросила у Казахстана помощи в обходе санкций

Российские компании стали просить у партнеров в Казахстане больше помощи в обходе санкций, введенных Западом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание пишет, что российские трейдеры уже научились различным способам обхода санкций. В результате была создана целая сеть доставки товаров через третьи страны. Многие товары ввозятся в Россию через Турцию и страны, входившие в состав бывшего Советского Союза.

Источники свидетельствуют, что возросло количество запросов о помощи в доставке различных товаров из России. К ним относятся все, от бытовой электроники, металлов, подшипников до деталей самолетов. Два источника прямо связали растущий интерес России к таким товарам с планами Турции по прекращению транзита подсанкционных товаров: был предложен 1 млн долларов. Правительство Казахстана не ответило на запрос Reuters о комментариях.

Источники сообщили, что русские захватили промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолетов, сырье. список, который включает расходные материалы и даже расходные материалы для банковских карт.