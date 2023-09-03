Россия поставила в Иран военно-учебные самолеты

Иран завладел им последнего учебно-тренировочного самолета Як-130 российского производства. Об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что самолет уже поступил на вооружение ВВС Ирана. По данным IRNA, этот учебно-тренировочный самолет будет использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС Ирана. По данным журналистов, фотографии прибывшего в Иран самолета Як-130 уже появились в социальных сетях. Пока неизвестно, сколько Як-130 Россия поставила в Иран.

При этом в агентстве отмечают, что иранские власти пока не делали официального заявления по поводу поставки российских военных самолетов. в страну.