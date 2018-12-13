Россия потратит на создание лунной ракеты 1,5 трлн рублей

Сверхтяжелая ракета для освоения Луны будет создана в рамках федеральной целевой программы.

Аппарат совершит беспилотный облет земного спутника.

Речь идет о программе на 2020-2030 годы. Рассматриваются разные варианты сверхтяжелого носителя с разной стоимостью. В среднем на программу требуется около 1,5 трлн рублей.

По данным источников в ракетно-космической отрасли, Роскосмос выпустил внутреннее распоряжение. Проект ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя к 15 января должны направить на согласование федеральным органам власти.

На данный момент в приоритете — проект сверхтяжелого носителя разработки РКЦ «Прогресс» с шестью боковыми блоками на базе ракеты «Союз-5», проект РКК «Энергии» с пятью боковыми блоками на базе «Союза-5» и проект восстановления производства советской ракеты «Энергия», сообщает телеканал «360».

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