Россия потребовала от ООН провести заседание Совета безопасности

Россия потребовала заседания Совета Безопасности ООН из-за применения Украиной «террористических методов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, встреча запланирована на 31 июля.

” Июль Тема Украины в Совете Безопасности ООН еще не закрыта. Мы просили провести встречу 31 июля в связи с систематическим применением киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины”, — написал Полянский.