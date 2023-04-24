Россия призвала Баку и Ереван немедленно выполнить договоренности

Россия призывает Азербайджан и Армению немедленно вернуться к существующим договоренностям, Москва глубоко обеспокоена ростом нарушений режима прекращения огня в Карабахе. Об этом заявил МИД России.

“Мы с большой тревогой отмечаем увеличение количества нарушений режима прекращения огня. <…> Призываем стороны немедленно вернуться к существующим договоренностям», — говорится в официальном заявлении.

МИД России заявил о готовности оказать помощь Азербайджану и Армении на любом уровне.

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“В любом случае Мы исходим из того, что нельзя причинять вред местному населению и не создавать препятствий в его жизнедеятельности”, – говорится в сообщении. Также недопустимы любые односторонние меры, нарушающие основные положения трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, в том числе изменение режима дела «Соколиный коридор».

МИД. России Баку и выразил надежду, что Ереван проявит политическую волю и преодолеет негативные действия.