Россия разместит ядерное оружие в Беларуси – Путин

Россия тактически размещает в Беларуси ядерное оружие. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, договоренность с Александром Лукашенко на этот счет уже есть. По словам российского лидера, это не приведет к нарушению режима нераспространения.

Кроме того, было отмечено, что Москва переоборудовала несколько военных самолетов, принадлежащих Минску, для применения в тактических целях. ядерные бомбы. Кроме того, Беларуси переданы ракетные комплексы «Искандер», которые также могут нести ядерные боеголовки.

Путин заявил, что этот шаг был предпринят после того, как Великобритания поставила Украине снаряды с низкообогащенным ураном.

«Но и вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко уже давно добивается размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — отметил он.