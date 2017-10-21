Россия разрешила поставки турецких томатов с 1 ноября

Об этом сообщил председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак.

«Обсуждали снятие ограничений, в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тыс. т томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — сказал Новак.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что был очень рад услышать от своего коллеги о снятии запрета на поставки на месяц раньше, чем ожидалось, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров разрешили в начале октября 2016 года. В марте 2017 года Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик. С 30 октября будет снят запрет на импорт турецких гранатов и баклажанов.

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