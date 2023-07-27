Россия разыскивает судью Международного суда за выдачу ордера на арест Путина

Судья Томоко Аканэ из Международного уголовного суда (МУС), выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, находится под следствием. База данных подтверждает.

“Томоко Акане. Японец. Разыскивается по статье УК РФ”, — говорится в базе данных.

17 марта Международный уголовный суд Путин и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предъявили обвинение его в причастности к военным преступлениям и выдал ордер на арест.