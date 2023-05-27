Россия решила сократить количество сотрудников немецких учреждений — сотни граждан Германии вынуждены покинуть страну

<img src="/wp-content/uploads/2023/05/b7a4a2bc234b257a2b04223fa1d1c5a9.jpg" title="Россия приняла решение сократить количество сотрудников немецких учреждений – сотни граждан Германии вынуждены покинуть страну" alt=" Россия приняла решение о сокращении числа сотрудников немецких учреждений «Сотни граждан Германии вынуждены покинуть страну»

По данным издания, решение российских властей распространяется и на сотрудников германских дипмиссий , культурные и другие организации, в том числе Гёте-институт, продвигающий немецкую культуру и немецкий язык за рубежом. В свою очередь, «Фонтанка» 27 мая сообщила, что Гёте-институт досрочно ушел на летние каникулы.

Власти Германии пока не объявляли об ответных мерах, но сообщил газете представитель МИД ФРГ. правительство заявило, что попытается «сбалансировать» количество российских дипломатических миссий и миссий в стране.