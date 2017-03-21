Россия с начала 2016 года поставила в Сирию 1,5 тыс. тонн гумпомощи

Россия в 2016—2017 годах поставила в Сирию около 1,5 тыс. т гуманитарной помощи. Такие данные 21 марта сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в ходе телемоста «Мирное будущее Сирии: взгляд из Москвы и Парижа».

«Из России в Сирию в 2016 году и за начавшийся период этого года, в период острой фазы было совершено 924 поставки гуманитарных грузов, это почти 1,5 тысяч т», — отметил он.

Косачев добавил, что поставки осуществлялись в 310 населенных пунктов, включая Алеппо. По данным на 20 марта, в Алеппо было доставлено из России 607 т гуманитарных грузов, передает РИА «Новости».

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