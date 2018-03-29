Россия с начала сельхозгода увеличила экспорт зерна в дальнее зарубежье на 40%

С 1 июля 2017 года по 28 марта 2018 года РФ экспортировала 39,17 млн т зерна. Это на 40% больше, чем годом ранее.

Так, экспорт пшеницы вырос на 41%, ячменя — достиг 4,4 млн т, что в два раза выше показателя на ту же дату в прошлом году. Экспорт кукурузы составил 3,9 млн т. Эти данные соответствуют сведениям аналогичного периода прошлого сезона. Поставки других культур увеличились на 40%, до 259 тыс. т, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в РФ на уровне 100 млн т.

В 2017 году урожай зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае составил 14,7 млн т. Впервые в промышленных масштабах на Кубани собрали пшеницу второго сорта. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе хлеборобов, ученых и селекционеров.

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