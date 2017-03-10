Россия снимет запрет на рабочие визы строителям из Турции

Москва и Анкара договорились о снятии запрета на рабочие визы строителям из Турции.

Об этом 10 марта в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Это произойдет в самое ближайшее время, — подчеркнул глава РФ. — Этот вопрос носит чисто технический характер».

По оценкам Ассоциации турецких строителей, до введения санкций доля компаний-застройщиков на российском рынке составляла 6,3 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 28 ноября 2015 года подписал указ об ограничительных мерах в отношении Турции. Компаниям, находящимся под юрисдикцией Турции или контролируемым гражданами этой страны, запрещено заниматься в России строительным, туристическим, гостиничным бизнесом, а также деятельностью в сфере инженерно-технического проектирования и оказанием услуг для государственных и муниципальных нужд.

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