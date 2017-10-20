Россия снимет запрет на ввоз гранатов и баклажанов из Турции 30 октября

20 октября в 17:58

По прогнозу Минсельхоза, общий объем импорта гранатов будет составлять около 10-15 тыс. т в год, а баклажанов — 2-3 тыс. т в год.

«По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий», — сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев после заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

До введения ограничений в 2015 году Россия импортировала из Турции около 50 тыс. т гранатов и 5 тыс. т баклажанов в год, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия и Турция 22 мая подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Решение об отмене ограничений было принято в рамках российско-турецких переговоров в Сочи 3 мая.

В России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров разрешили в начале октября 2016 года. В марте 2017 года Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик.

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