Венгрия Еще одна группа планирует взять украинских военнопленных при посредничестве Русской православной церкви. Как и в прошлый раз, это происходит без участия и согласия украинской стороны, по словам источников в украинских спецслужбах, вызывает горячие споры в Русской православной церкви. По предварительной информации, это может произойти примерно 8-11 августа.

По словам собеседника, у венгерской стороны нет списка военнослужащих, которых она хочет взять из российского плена. “В настоящее время российские спецслужбы занимаются поиском, сортировкой и составлением списка пленных. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военнослужащих”, – добавил источник.

“Венгры требуют венгерского гражданства и знания венгерского языка. Венгры не принимают никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине”, — заявил собеседник в спецслужбах.