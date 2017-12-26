Россия собрала рекордные 85,8 млн тонн пшеницы

Всего в этом году собрали более 130 млн т зерна.

Этот показатель превысил исторический рекорд 1978 года, когда собрали 124,7 млн т. В Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что в этом году собрали рекордный урожай пшеницы в 85,8 млн т.

По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн т. В целом урожай зерна в 2016 году составил 120,7 млн т в чистом весе, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году урожай зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае составил 14,7 млн т. Впервые в этом году в промышленных масштабах на Кубани собрали пшеницу второго сорта. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе хлеборобов, ученых и селекционеров.

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