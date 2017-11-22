Россия, Турция и Иран выступили за проведение конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

По словам президента Ирана Хасана Роухани, три страны надеются, что конгресс станет новым шагом в достижении мира и стабильности в стране.

«Мы изложили свои позиции, и все три страны высказались в пользу проведения конгресса национального диалога здесь, в Сочи. Также пройдут встречи на уровне министров иностранных дел трех стран и на уровне представителей специальных структур стран, чтобы обеспечить условия для проведения этого конгресса», — сказал Роухани по итогам встречи с лидерами РФ и Турции.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на встрече лидеров трех стран обсуждали участие курдов в конгрессе сирийского национального диалога. На вопрос о том, было ли принято какое-либо решение, Песков сказал: «Инклюзивное [участие] должно быть», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс сирийского народа должен пройти в Сочи 18 ноября. Предполагается, что участие в нем примут 1-1,3 тыс. человек. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Сейчас идет согласование вопросов повестки дня и сроков. По данным СМИ, конгресс нацдиалога начнется 2 декабря.

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