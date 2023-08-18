Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение — BILD

В руки немецких СМИ попала официальная переписка между российской и турецкой сторонами за период с 21 июля по 8 августа. Согласно письмам, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки. Сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно заменить прежнее соглашение.

По данным издания, российское зерно предлагается поставлять в бедные страны, в основном в Африку. Организатором выступила Турция, а спонсором – Катар. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан попросил Россию восстановить прежнее соглашение по зерну, согласно которому зерно также должно было поставляться из Украины. Также Анкара предлагает принять меры под эгидой ООН.

По информации издания BILD, новое соглашение может быть заключено в Будапеште в конце этой недели.