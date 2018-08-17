Россия удвоит экспорт колбасы и сладостей

Минсельхоз определил направления работы, позволяющие уже к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два раза — до 45 млрд долларов.

Развивать экспортный потенциал ведомство предлагает за счет увеличения доли готовой продукции — колбасных и кондитерских изделий, напитков. Для этого необходимо к нынешнему объему производства дополнительно прибавить свыше 40 млн т.

Для удвоения объемов экспортной продукции Минсельхоз разрабатывает комплекс мероприятий. В настоящее время ведомство формирует федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Он войдет в национальную программу «Международная кооперация и экспорт». В ведомстве отметили, что согласованный паспорт проекта будет представлен в правительство 1 октября текущего года.

Федеральный проект имеет четыре основные задачи. В них входят производство качественно новых продуктов, соответствующих ожиданиям потребителей на целевых рынках сбыта, построение эффективной экспортно-ориентированной логистической инфраструктуры, кроме того, снятие тарифных и нетарифных ограничений, которые создают препятствия, а также развитие системы продвижения экспортной продукции на внешних рынках, сообщает телеканал «360».

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