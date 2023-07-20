Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна в порту Украины

60 000 тонн зерна в порту Черноморск уничтожено в результате ударов российских военных по югу Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Он сообщил, что ночная атака уничтожила важную часть инфраструктуры экспорта зерна в порту Черноморск. На это уйдет не менее года полностью восстановить объекты. В порту Черноморск также уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть погружено на крупнотоннажный корабль и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад», — сказал он. .
“Если мы не сможем экспортировать продукты питания, население беднейших стран окажется на грани выживания!” Кроме того, пострадает не только Украина, но и мировая экономика. Цены на зерно вырастут, не все страны могут себе позволить покупать сельхозпродукцию, поэтому цены на продукты питания: муку, зерно, мясо вырастут в разы”, – сказал он.