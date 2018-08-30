Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

Она предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Тестовый запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько.

Система ПРО, состоящая на вооружении ВКС, выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сообщает телеканал «360».

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