Россия установила скидку на перевозку рефрижераторных контейнеров в Узбекистан

Компания “РЖД” установила скидку 21,4 процента на перевозку рефконтейнеров рефрижераторные контейнеры между Россией и Узбекистаном ladi Об этом сообщает Sputnik.

Руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приняло тарифные решения по привлечению на железную дорогу дополнительных объемов грузов.

Таким образом, на перевозки в рефконтейнерах в направлении Селятино (Московская область) – Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию ​​Канисай, а в обратном направлении – через станцию ​​«Озинки» установлена ​​скидка в размере 21,4 процента.

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Кроме того, теперь скидка 33,75% на перевозку легковых автомобилей по России в специализированных вагонах с Дальнего Востока до Московского вокзала распространяется и на грузы со станций Находка и Уссурийск. Принято решение о предоставлении скидки 0%”, — говорится в сообщении.