Россия увеличила импорт пальмового масла на 26,9%

За первые пять месяцев текущего года закупки пальмового масла выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

По данным Федеральной таможенной службы, с января по май Россия закупила 412,1 тыс. т пальмового масла. При этом только в мае было импортировано 77,2 тыс. т продукта.

Резкий рост закупок подтвердил Росстат. Согласно его отчету, в первом квартале года Россия увеличила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с тем же периодом 2017-го.

Всего в прошлом году было завезено более 891 тыс. т пальмового масла и его смесей, сообщает телеканал «360».

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