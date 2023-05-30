Россия в Бехмуте зашла в тупик

Россия находится в тупике, в Бахмуте зашел в тупик и вскоре может потерять его. Об этом пишет WSJ.

Газета сообщила, что пока Россия боролась за контроль в последних кварталах Бехмута, украинские войска вторглись на территорию РФ, создав серьезные проблемы для Москвы. Теперь русские должны перебросить войска с фронта к своим границам для обеспечения безопасности.

«Наша цель — тактически окружить Бахмут», — заявили в 3-й штурмовой бригаде Украины, которая ведет контрнаступление к югу от города. командующий.

Издание сообщило, что десятимесячная атака на Бехмут полностью истощила русских и лишила их возможности наступать. чада” и вскоре потеряет город.

По данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 29 мая интенсивность боев в направлении Бахмут снизилась.