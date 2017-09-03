Россия в первом полугодии увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 19%

По словам главы Российского экспортного центра Петра Фрадкова, позитивные тенденции сохранятся.

«За первые шесть месяцев 2017 года несырьевой неэнергетический экспорт составил, по нашим расчетам, $57,2 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году», — сообщил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков в интервью журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Петра Фрадкова, за полгода в стоимостном выражении на 32% выросли поставки металлопродукции, на 28% — драгоценных металлов и камней, на 26% — стекла, керамики, изделий из камня. Более чем на 20% выросли объемы экспорта продовольствия, на 16% — лесобумажной продукции.

«По нашим оценкам, позитивные тенденции сохранятся, по итогам года можно ждать хороших результатов», — подытожил глава РЭЦ, добавив, что в этом году в экспортную деятельность будут вовлечены более 6,5 тыс. новых компаний, будут поддержаны экспортные поставки не менее чем на $20 млрд.

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии, сообщает ТАСС.

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