Россия включила известного блогера Илью Варламова в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило блогера Илью Варламова в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Блогер признан иностранным агентом на основании приказа Минюста России. “Я. Варламов распространял ложную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, получал помощь из зарубежных источников», — заявили в министерстве.

В конце 2022 года Варламов был вошел в топ-10 лидеров мнений России в категории «Блогеры» по версии издания «Ромир». В список вошли журналист и телеведущая Ксения Собчак, политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом) и блогер Дмитрий Пучков, известный под ником Гоблин.