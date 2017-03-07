Россия внесла в бюджет ООН около 78 млн долларов

Россия 6 марта перевела около 78 млн долларов в качестве ежегодного взноса в регулярный бюджет ООН.

Об этом объявило постоянное представительство РФ при всемирной организации.

Размер взносов в бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации. Доля России в бюджете составляет около 2,5%.

Государства, которые не делают полагающиеся отчисления в бюджет всемирной организации в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. В феврале в такой ситуации оказались Венесуэла, Ливия, Судан и еще три страны, сообщает ТАСС.

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