Россия рассматривает поставки истребителей F-16 украинской армии как угрозу в ядерной сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пример крайне опасного развития событий — планы США предоставить киевскому режиму истребители F-16», — заявил «Ленте.ру» Лавров. в интервью.

Лавров выразил свою позицию, согласно которой российская сторона не может игнорировать возможности ядерных стран, США, Великобритании и Франции, по транспортировке оружия, оснащенного ядерными боеголовками.

Его слова по их словам, российские военные не сидят и не смотрят, какая техника или вооружение грузится на тот или иной самолет во время боя. Мы видим в этом ядерную угрозу с арабской стороны», — заявил глава российского Министерство иностранных дел.