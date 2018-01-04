Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.

Документ опубликовали 4 января на официальном портале правовой информации.

По данным Союза туристических палат Египта, несмотря на отсутствие прямых авиаперевозок, по состоянию на сентябрь 2017-го в Египет прибыли 70 тысяч российских туристов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия и Египет 15 декабря 2017 года подписали документы о возобновлении авиасообщения. От России подпись поставил министр транспорта Максим Соколов, со стороны Египта — министр гражданской авиации Шериф Фатхи.

Авиасообщение между странами прекратили после катастрофы российского пассажирского самолета, которая произошла 21 октября 2015 года в Египте. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Глава ФСБ порекомендовал приостановить полеты в Египет до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа». Президент России 6 ноября 2015 года поддержал предложение. Позже авикатастрофа над Синайским полуостровом была признана терактом.

В МИД Египта в марте 2016 года заявили, что приняли почти все рекомендации России по повышению уровня безопасности в аэропортах и на международных авиарейсах.

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