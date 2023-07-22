Россия: ВСУ сбросили 3 кассетных боеприпаса в Белгородской области

Губернатор области ВСУ o заявил, что за минувшие сутки выпустил из РСЗО 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных пули.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска начали наступление на населенный пункт Журавлевка в этом районе.

Об этом Гладков написал на своей странице в Telegram.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ в поселке Журавлевка Белого Городской район выпустил по селу 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных снаряда из РСЗО.

“Также один беспилотник-камикадзе нанес удар по селу и выпустил гранату – зафиксировано 10 пуль. По селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов и 2 гранаты”, – говорится в сообщении.