Россия ввела санкции против 68 украинских компаний и 322 граждан

Постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В сообщении кабмина отмечается, что экономические меры вводятся в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

Среди попавших под санкции — депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, чиновники из администрации Петра Порошенко, судьи Конституционного суда страны, руководители исполнительной власти и крупных компаний, влиятельные бизнесмены.

В частности, экономические меры ввели в отношении сына президента Украины Алексея Порошенко, экс-премьеров страны Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, главы МВД Украины Арсена Авакова, главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, генпрокурора Украины Юрия Луценко, а также Дмитрия Яроша и Олега Тягнибока.

В список вошли юридические лица, которые находятся под контролем крупнейших предпринимателей Украины.

Контрмеры связаны с недружественными действиями Киева в отношении россиян и российских компаний. В том случае, если Украина отменит свои санкции, то эти ограничения также снимут, сообщает телеканал «360».

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