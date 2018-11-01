Россия ввела санкции против 68 украинских компаний и 322 граждан

Постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.
В сообщении кабмина отмечается, что экономические меры вводятся в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.
Среди попавших под санкции — депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, чиновники из администрации Петра Порошенко, судьи Конституционного суда страны, руководители исполнительной власти и крупных компаний, влиятельные бизнесмены.
В частности, экономические меры ввели в отношении сына президента Украины Алексея Порошенко, экс-премьеров страны Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, главы МВД Украины Арсена Авакова, главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, генпрокурора Украины Юрия Луценко, а также Дмитрия Яроша и Олега Тягнибока.
В список вошли юридические лица, которые находятся под контролем крупнейших предпринимателей Украины.
Контрмеры связаны с недружественными действиями Киева в отношении россиян и российских компаний. В том случае, если Украина отменит свои санкции, то эти ограничения также снимут, сообщает телеканал «360».
Все новости по теме:
Санкции и жизнь
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту