Россия ввела санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний

Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ограничения вводят во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН.

Россия ввела санкции против КНДР в области научно-технического сотрудничества. Взаимодействие между странами допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов» только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи.

Морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР, будут лишать госрегистрации в России. Им также будут запрещать заходить в российские порты, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Представителям КНДР запрещается использовать любую недвижимость на территории России, кроме дипломатической и консульской. Диппредставительства страны не могут иметь более одного банковского счета на каждого аккредитованного в РФ дипломата, сообщает РБК.

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