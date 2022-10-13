Россия выиграла: The Economist сообщает о поражении Европы в экономической войне

Спад ВВП в РФ ожидается в 3,4% в то время, тогда как полгода назад падение прогнозировалось на 8,5%, а рецессия в европейской экономике наступит в 2022 году.

В экономической войне между Россией и Западом наступил критический момент, написал сегодня, 13 октября, британский журнал The Economist. Россия выиграла эту экономическую войну у Европы, так что сейчас рецессия в РФ подошла к концу, тогда как на Западе она только начинается.

Эксперты издания делают свои выводы на основе анализа экономической ситуации в мире. Санкции, которые страны ввели в отношении России, ударили на европейским государствам, экономика которых сейчас переживает стрессовый спад. На этом фоне экономика РФ не то, что стоит на краю пропасти, наоборот, перешла к стабильности. При этом эксперты издания отмечают, что в основном западные санкции ударили по долгосрочным перспективам Москвы. Имеется в виду то, что Запад заблокировал доступ России к своим технологиям и экспортному потенциалу. Да, это сократило рост отечественной экономики почти вдвое, но Россия выдержала «удар», пишет британское издание.

Не преминули западные аналитики отметить и тот факт, что с февраля уровень добычи нефти и газа упал на три процента, тогда как это важнейшие для страны отрасли, заполняющие федеральный бюджет.

Не забыли сообщить аналитики и о том, что на фоне частичной мобилизации россияне бросились забирать свои средства из банков. По расчетам издания, всего в сентябре россияне сняли со счетов 14 млрд рублей, но это в три раза меньше, чем в феврале, когда началась военная спецоперация, признались британские экономисты.

Спад ВВП России ожидается в 3,4% в то время, как еще полгода назад падение прогнозировалось на 8,5%, обратили внимание эксперты.

«По данным Сбербанка, после указа о мобилизации расходы уменьшились, но потом снова начали расти. Выпуск продукции в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, также начал восстанавливаться. Это говорит о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение, хотя и не из западных стран”, – пишет издание.

Несмотря на трудности, в настоящий момент рецессия российской экономики, вероятно, подошла к концу, констатирует The Economist.

Россия увеличила торговый баланс между экспортом и импортом, и это дает значительные средства для того, чтобы можно было продолжать военную спецоперацию на Украине. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в экономической активности России, издание советует обратиться и к другим источникам, которые тоже фиксируют улучшение ситуации в стране. В частности, банк Goldman Sachs рассчитывает «индикатор текущей активности», который дает представление о том, как обстоят дела в экономике от месяца к месяцу. Индикатор показывает, что экономическая активность в РФ существенно выше, чем в крупных европейских странах.

Тогда как в Великобритании инфляция бьет рекорды. В начале лета она была уже 9%, а это самый высокий показатель за 40 лет. Зато рублю хоть бы что, обращает внимание экономический редактор издания. Экономическое положение в европейских странах будет еще хуже, поскольку Великобритания не так зависима от российских энергоресурсов как Европа, предупредил британский аналитик.

Ранее негативный прогноз для мировой экономики озвучили и аналитики Международного валютного фонда. Организация предупредила, что «худшее ещё впереди», а для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия. В США экономический рост замедлится в 2023 году до 1%. В Китае — до 4,4%. Но в Европе всё будет наиболее плохо — экономический рост сократится до 0,5% в 2023 году.

Попытки лидеров европейских государств найти выход из экономического кризиса в ходе саммита в Праге, прошедшего 9 октября, ни к чему не привели. Зато прозвучали открытые упреки в адрес Норвегии, которая вместо того, чтобы проявить солидарность, повышает цены на газ и получает баснословные прибыли.

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