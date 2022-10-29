Россия вышла из зерновой сделки после атаки на Севастополь

Договор о вывозе зерна, согласно документам, заканчивался в конце ноября.

Россия временно снимает с себя обязательства по соглашению о вывозе зерна из украинских портов после атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

“Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве объяснили, что целью беспилотников во время сегодняшнего нападения были гражданские суда и корабли Черноморского флота. По данным Минобороны, подвергшиеся атаке корабли задействованы в «зерновом коридоре».

Напомним, договор о вывозе зерна из украинских портов получилось подписать только в середине лета. В него вошел пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Еще один документ утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Был создан координационный центр, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также должен пресекать провокации и не допустить контрабанды оружия.

Зерновое соглашение заключили сроком на 120 дней. При этом Россия свою часть сделки выполнила, а Запад — нет (он должен был снять логистические санкции, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки). После этого постпред РФ при ООН Василий Небензя допустил, что договоренности могут быть не продлены.

А сегодняшняя атака ВСУ превратила предположение постпреда в реальность. В Минобороны отметили, что в нападении киевского режима на Севастополь были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Там также добавили, что непосредственную координацию действий ВСУ вели военные специалисты Великобритании.

Атаки украинских беспилотников на Севастополь начались после объявления спецоперации на Украине. 31 июля в день Военно-морского флота ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по штабу ВМФ в Севастополе. В результате атаки пострадали несколько человек. В августе вражеские беспилотники сбивали в районе Евпатории и акватории Севастополя.

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