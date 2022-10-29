Россия вышла из зерновой сделки после атаки на Севастополь

auladin 29.10.2022 Экономика

Россия вышла из зерновой сделки после атаки на Севастополь

Договор о вывозе зерна, согласно документам, заканчивался в конце ноября.

Россия временно снимает с себя обязательства по соглашению о вывозе зерна из украинских портов после атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

“Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве объяснили, что целью беспилотников во время сегодняшнего нападения были гражданские суда и корабли Черноморского флота. По данным Минобороны, подвергшиеся атаке корабли задействованы в «зерновом коридоре».

Россия вышла из зерновой сделки после атаки на Севастополь

Напомним, договор о вывозе зерна из украинских портов получилось подписать только в середине лета. В него вошел пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Еще один документ утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Был создан координационный центр, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также должен пресекать провокации и не допустить контрабанды оружия.

Зерновое соглашение заключили сроком на 120 дней. При этом Россия свою часть сделки выполнила, а Запад — нет (он должен был снять логистические санкции, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки). После этого постпред РФ при ООН Василий Небензя допустил, что договоренности могут быть не продлены.

А сегодняшняя атака ВСУ превратила предположение постпреда в реальность. В Минобороны отметили, что в нападении киевского режима на Севастополь были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Там также добавили, что непосредственную координацию действий ВСУ вели военные специалисты Великобритании.

Россия вышла из зерновой сделки после атаки на Севастополь

Атаки украинских беспилотников на Севастополь начались после объявления спецоперации на Украине. 31 июля в день Военно-морского флота ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по штабу ВМФ в Севастополе. В результате атаки пострадали несколько человек. В августе вражеские беспилотники сбивали в районе Евпатории и акватории Севастополя.

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