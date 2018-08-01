Россия вышла в мировые лидеры по числу бронетехники

РФ вышла в лидеры по количеству современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно‐артиллерийского вооружения.

Замминистра обороны страны генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что за последние пять лет в ходе перевооружения в войска было передано более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и более 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. По данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг.

За это время на вооружение принято более 80 современных образцов техники, что позволило довести их долю до 50%. Уровень исправности совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса доведен до 98%, в то время как еще шесть лет назад он составлял 84%.

Министерство обороны России впервые показало видеозаписи, на которых можно увидеть образцы новейших систем вооружения. Именно о них в марте 2018 года говорил президент страны Владимир Путин. Разработки обеспокоили военных США. По их мнению, противопоставить такому оружию пока нечего, сообщает телеканал «360».

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