Россия вышлет 60 дипломатов США

Об этом 29 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США», — заявил Лавров.

Он пояснил, что меры включают в себя высылку аналогичного количества дипломатов, а также решение закрыть в Санкт-Петербурге генконсульство США, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. У российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией.

В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. Более 14 стран выслали около 100 российских дипломато.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль 5 марта пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. В конце 1999 года вышел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года был арестован Федеральной службой безопасности РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году.

В годы службы и после увольнения передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну РФ. Получил от английской разведки, согласно следствию, более 100 тыс. долларов. Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество с органами безопасности, после чего в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.

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