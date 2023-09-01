Россия выслала Пригожина из Африки – Bloomberg

В авиакатастрофа под Тверью Покойный руководитель “Вагнера” ​​Евгений Пригожин за несколько недель до своей смерти столкнулся с давлением со стороны Минобороны, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.Использование военных самолетов министерства было запрещено для полетов, а затем для них закрыли авиабазу Хмеймим в Сирии, где истребители организации появлялись до официального ввода российских войск в 2015 году.

В результате под угрозу была поставлена ​​логистика формирований Вагнера, что вынудило Пригожина из Африки отправиться в Россию, сообщил источник Bloomberg. По его словам, глава Вагнера прилетел в Москву для решения проблем с Минобороны.

Однако 23 августа его бизнес-джет разбился в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Однако 23 августа его бизнес-джет разбился в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Однако 23 августа его бизнес-джет разбился.

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То, что случилось с Пригожиным, — не случайность, а наказание за июньское восстание, говорили ранее источники российских СМИ в российском

правительстве. По их словам, главу Вагнера сочли угрозой режиму.