Россия хочет предложить Северной Корее еду в обмен на оружие – США

По данным США, Россия планирует направить в Пхеньян официальную делегацию, чтобы предложить Северной Корее продовольствие в обмен на оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он заявил, что любое соглашение между Россией и Северной Кореей, в том числе оружейная, будет нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН.

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США ранее обвиняли КНДР в поставках оружия российским военным и наемникам Вагнера, что Пхеньян категорически отвергает.

На пресс-конференции Джон Кирби сейчас находится в США. Он сказал, что появилась новая информация о возможном соглашении между Москвой и Пхеньяном.

“Насколько нам известно, Россия собирается отправить делегацию в Северную Корею и предложить им продовольствие в обмен на боеприпасы”, — сказал он. .

«Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий и предлагаемым соглашением», — добавил Кирби.